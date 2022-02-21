Де Хеа: «Не вижу себя нигде, кроме «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, являющийся чуть ли не единственным светлым пятном в составе команды в текущем сезоне, рассказал о своих планах на будущее. Испанец заявил о преданности клубу, намекнув, что не собирается в ближайшее время покидать Англию.

«Конечно, в жизни может случиться всякое. Я здесь уже много лет, и, откровенно говоря, не вижу себя нигде, кроме «МЮ». Меня здесь любят и всегда ждут», - цитирует де Хеа официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что за манкунианцев вратарь выступает с 2011 года, перебравшись из «Атлетико». На его счету свыше 350 матчей в составе «красных дьяволов».