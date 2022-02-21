Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА: Новости + Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа: «Не вижу себя нигде, кроме «Манчестер Юнайтед»

21 Февраля 2022 • 21:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Уотфорд
1.33 5.40 9.00
26.02 18:00

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, являющийся чуть ли не единственным светлым пятном в составе команды в текущем сезоне, рассказал о своих планах на будущее. Испанец заявил о преданности клубу, намекнув, что не собирается в ближайшее время покидать Англию.

«Конечно, в жизни может случиться всякое. Я здесь уже много лет, и, откровенно говоря, не вижу себя нигде, кроме «МЮ». Меня здесь любят и всегда ждут», - цитирует де Хеа официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что за манкунианцев вратарь выступает с 2011 года, перебравшись из «Атлетико». На его счету свыше 350 матчей в составе «красных дьяволов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УОТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
21:30 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: «Не вижу себя нигде, кроме «Манчестер Юнайтед»
20:19 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказался от идеи приобретения Мбаппе
19:23 · Англия. Премьер-лига
​Эриксен сделал два голевых паса в матче «Брентфорда»
18:33 · Англия. Премьер-лига
Тухель призвал не смеяться над Лукаку 1
17:18 · Англия. Премьер-лига
​Боссы «Лестера» поддерживают Роджерса, несмотря на спад
15:27 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА закрыл сделку по переходу Гбамена – агент
15:17 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм не спешит с новым контрактом для Кейна слухи
14:54 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Я никогда не говорил, что чемпионская гонка окончена»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Кунде сделал выбор между «Барселоной» и «Челси» 1
11:08 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл предсказал судьбу Рангника в «Манчестер Юнайтед» 5
10:02 · Англия. Премьер-лига
Клопп сообщил о травме одного из лидеров «Ливерпуля»
09:56 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Эдегор обладает всеми качествами, чтобы стать капитаном «Арсенала» 1
09:18 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла нового форварда в гранде АПЛ 1
09:11 · Англия. Премьер-лига
Каррагер восхищён игрой Кейна в матче с «Манчестер Сити»
08:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» снова на коне»: слова Роналду после победы над «Лидсом» 3
Все новости
Рекомендуем