5 причин, почему «Манчестер Сити» снимет проклятие Лиги чемпионов в 2022 году

«Нам пора выиграть Лигу чемпионов», – заявил защитник «горожан» Жоау Канселу накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Лиссабоне. Футболисты «Сити» не стали откладывать дело в долгий ящик, уничтожив «Спортинг» всего за 32 минуты (4 гола). Матч же завершился со счётом 5:0 в пользу «Сити». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему пришло время «горожан» поднять «ушастый» кубок над головой.

Эффективные руководители

В своё время спортивный директор Чики Бегиристайн и генеральный директор Ферран Сориано создали мощнейшую «Барсу», а затем ушли в «Сити», чтобы ещё раз построить идеальную систему. Именно благодаря этим функционерам в Манчестер приехал Гвардиола, именно они до тонкостей отточили скаутинг, а футбольный холдинг City Football Group уже состоит из 10 клубов и позволяет отбирать лучших игроков по всему миру. City Football Group – могущественная футбольная корпорация, с которой конкурентам тягаться всё сложнее. Помните, как «горожане» избежали наказания за нарушение финансового фейр-плей? Без влиятельного руководства такое сделать просто невозможно.

Стратегическое развитие

Пепа приглашали на должность главного тренера исключительно на долгосрок. Это специалист, который даёт результат на дистанции. В следующем году у Гвардиолы заканчивается контракт, но есть стойкое мнение, что испанский тренер продлит соглашение, как минимум потому, что осталось невыполненное задание – «Сити» пока не выигрывал Лигу чемпионов. Следующий тренер, который придёт после Пепа, по философии наверняка будет похож на него.

Бюджет

Деньги играют огромную роль в современном футболе. Говоря простым языком, возможности «Сити» в этом плане почти не ограничены. Под словом «почти» подразумевается финансовый фейр-плей. Богачи всё же должны контролировать баланс доходов и расходов, что спасает скромные по возможностям команды. АПЛ – богатая лига, но даже в ней у «Сити» нет конкурентов. О денежных мешках «Ньюкасла» пока не говорим, ведь пройдёт не один год, прежде чем у «сорок» появится возможность собрать звёздный состав, не нарушая баланс доходов и расходов. Главный конкурент «горожан» прямо сейчас – «Ливерпуль», имеющий фантастического тренера и отличный менеджмент, но у него нет так много денег. В пользу «Сити» и то, что с трансферами они редко ошибаются. В мире нет конкурентов для «Сити» по соотношению «деньги+менеджмент».

Состав и стиль

Смена поколений в «Манчестер Сити» происходит незаметно. Из футболистов основной обоймы 30-летний рубеж прошли только Де Брюйне, Уокер, Марез и Фернандиньо. Остальные футболисты – на пике карьеры и молодёжь. Где бы ни работал Гвардиола, он закладывает ДНК доминирующего футбола. «Горожане» не привыкли отталкиваться от соперника. Они играют в тот футбол, который хочет видеть главный тренер. А вот соперники вынуждены подстраиваться под «Сити».

Проблемы конкурентов

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» показал, что мадридские ветераны уже не способны бороться за престижный трофей. Кроос, Модрич, Бензема, Каземиро, Бэйл – стареющие футболисты. За исключением Карима, все они играют хуже, чем на пике карьеры. «Реал» оказался неспособен противостоять «ПСЖ» и был раздавлен по игре. «ПСЖ» и «Бавария» выглядят могущественно за счёт более слабых чемпионов – во Франции и Германии у них нет достойной конкуренции. Но Париж держится на Мбаппе, тогда как Месси с Неймаром далеко не те, что раньше. Что касается «Баварии», при Флике мюнхенцы выглядели слаженным механизмом, а сейчас Нагельсманну не удаётся дотянуть до того уровня.

Теоретически помешать «горожанам» могут другие английские команды – «Ливерпуль» и «Челси», но турнирная таблица АПЛ показывает, кто сейчас главная сила. Да, сейчас «красные» хороши, но у Клоппа все футболисты в строю. Стоит парочке ключевых игроков сломаться – тут же будут проблемы. «Синие» выглядят обречённо в чемпионате в борьбе с «Сити», а в ЛЧ должно произойти ещё одно чудо, чтобы «Челси» обыграл команду Гвардиолы.

Владислав АВРАМЕНКО