Роналду не согласен с критикой в свой адрес

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что удовлетворён своим выступлением, несмотря на критику со стороны.

«Нет никакой нужды рассказывать, насколько я хорош, поскольку всё доказывается моей статистикой. Я обращаю внимание только на факты, поэтому я доволен своей формой, – сказал Криштиану в интервью DAZN. – Я выступаю на высоком уровне с 18 лет. Моя целеустремлённость позволяет мне оставаться на вершине», – заключил 37-летний португалец.

В сезоне 2021-22 Роналду отметился 15 голами в 30 поединках за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Именно он является лучшим бомбардиром «красных дьяволов» в нынешней кампании.