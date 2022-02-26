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Роналду не согласен с критикой в свой адрес

26 Февраля 2022 • 16:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Уотфорд
1.35 5.40 9.00
Через 0 ч. -10 мин.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что удовлетворён своим выступлением, несмотря на критику со стороны.

«Нет никакой нужды рассказывать, насколько я хорош, поскольку всё доказывается моей статистикой. Я обращаю внимание только на факты, поэтому я доволен своей формой, – сказал Криштиану в интервью DAZN. – Я выступаю на высоком уровне с 18 лет. Моя целеустремлённость позволяет мне оставаться на вершине», – заключил 37-летний португалец.

В сезоне 2021-22 Роналду отметился 15 голами в 30 поединках за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Именно он является лучшим бомбардиром «красных дьяволов» в нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УОТФОРД
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