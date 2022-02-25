Рюдигер нужен «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено подписать контракт с защитником лондонского «Челси» Антонио Рюдигером, соглашение которого с «Челси» истекает летом и продлено, судя по всему, не будет. Рюдигер хочет заручиться более выгодным личным соглашением и, похоже, «красные дьяволы» готовы предоставить подобные условия, уточняет Daily Mirror. Есть, впрочем, и другие претенденты на услуги цепкого немецкого защитника - интерес к нему проявляли и мадридский «Реал», и «Челси».

Рюдигер выступает в лондонском клубе с 2017 года, ранее он защищал цвета «Ромы», а до этого пять лет провел в немецком «Штутгарте».