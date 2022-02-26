Голкипер «Уотфорда» побил рекорд Симэна

«Манчестер Юнайтед» не сумел переиграть на своем поле «Уотфорд», не поразив ни разу ворота соперника за 90 с лишним минут игрового времени.

Таким образом, в возрасте 38 лет 329 дней голкипер «Уотфорда» Бен Фостер стал самым возрастным голкипером в истории английской Премьер-лиги, который сумел отстоять сухой матч на знаменитом стадионе «Манчестер Юнайтед» - «Олд Траффорде».

Предыдущее достижение было поставлено еще в 2002 году бывшим голкипером лондонского «Арсенала» Дэвидом Симэном. Тогда «канониры» переиграли «дьяволов» с минимальным счетом 1:0, а Симэну было 38 лет и 231 день.