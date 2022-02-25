Роналду подтвердил - готов играть еще 4-5 лет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал понять, что намерен провести в большом футболе еще не менее четырех лет. Это означает, что Роналду мог бы сыграть и на следующем после катарского чемпионате мира, который пройдет в Северной Америке.

- Мои ежегодные показатели говорят сами за себя. Мне даже не надо хвалить себя - есть числа, которые все показывают. Факты есть факты. я очень доволен своей формой, как в клубе, так и в сборной. Я хочу выигрывать, хотя мне осталось не так и много лет, может, четыре-пять лет, но я все еще хочу выиграть какие-то дополнительные трофеи, - заявил Роналду в эфире телеканала DAZN.