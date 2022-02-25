«Манчестер Юнайтед» разорвал многомиллионную спонсорскую сделку с «Аэрофлотом»

Английский «Манчестер Юнайтед» отменил спонсорскую сделку с российской компанией «Аэрофлот» на 40 миллионов фунтов стерлингов (почти 48 миллионов евро). Такое решение было принять в связи со спецоперацией российских войск на Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

«В связи с событиями на Украине мы отозвали спонсорские права «Аэрофлота». Мы разделяем озабоченность наших фанатов по всему миру и выражаем сочувствие пострадавшим», – сообщает в интервью источнику представитель United Airlines.

«Манчестер Юнайтед» имел давнее сотрудничество с российской компанией – ещё с 2013 года. В 2017 году соглашение было пролонгировано, и должно было истекать в 2023 году. За девять лет сотрудничества клуб получил около 120 миллионов евро чистой прибыли, а также «Аэрофлот» предоставлял «красным дьяволам» консультации по поездкам и логистике, а также организовывал полёты.