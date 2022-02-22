Роналду продолжает попытки препятствовать обнародованию данных по уже закрытому делу об изнасиловании

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продолжает свои попытки воспрепятствовать публикации материалов, которые касаются закрытого дела об изнасиловании в 2009 году. Как уточняет Mirror, речь идет о таких файлах, как стенограммы допросов, записи с камер наружного наблюдения, медицинские протоколы, а также показания свидетелей. Роналду настаивает, что обнародование данных может затронуть интересы и репутацию упомянутых людей.

Инцидент с изнасилованием имел место в июне 2009 года в американском Лас-Вегасе, в него была вовлечена американская модель Кэтрин Майорги.