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Роналду продолжает попытки препятствовать обнародованию данных по уже закрытому делу об изнасиловании

22 Февраля 2022 • 05:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Уотфорд
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26.02 18:00

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продолжает свои попытки воспрепятствовать публикации материалов, которые касаются закрытого дела об изнасиловании в 2009 году. Как уточняет Mirror, речь идет о таких файлах, как стенограммы допросов, записи с камер наружного наблюдения, медицинские протоколы, а также показания свидетелей. Роналду настаивает, что обнародование данных может затронуть интересы и репутацию упомянутых людей.

Инцидент с изнасилованием имел место в июне 2009 года в американском Лас-Вегасе, в него была вовлечена американская модель Кэтрин Майорги.

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Криштиану Роналду
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УОТФОРД
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