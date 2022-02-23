Паллистер назвал позитивные моменты работы Сульшера в «МЮ»

Бывший игрок «МЮ» Гари Паллистер поделился своими впечатлениями от работы Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» и нашел, за что его похвалить.

«Положительные моменты заключались в позитиве, который он принес в клуб», - сказал Паллистер в интервью TribalFootball.

«Я думаю, что до его прихода за кулисами было много усобиц и стенаний. Вы поговорите с людьми, которые работают на хорошем уровне, и все считают, что он вернул фактор хорошего настроения в «Манчестер Юнайтед» и на «Олд Траффорд».

«Он хотел сделать их захватывающей командой, но в итоге у него ничего не вышло. Игры против «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» были суровой реальностью, и в этих случаях действия говорили громче слов.

«Хотя они заняли второе место, было ощущение, что «Манчестер Юнайтед» еще очень далек от того, чтобы конкурировать с ними. На какое-то время он вернул улыбки после того, как при предыдущих менеджерах мы наблюдали очень вялый футбол».

Напомним, Сульшер был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года после серии неудовлетворительных результатов.