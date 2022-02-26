Роналду: «Молюсь за мир во всём мире»

37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с призывом к миру. На своей странице в сети «Инстаграм» Криштиану опубликовал пост, в котором призвал делать мир лучше ради будущих поколений.

«Мы должны сделать мир лучше ради наших детей. Молюсь за мир во всём мире», – написал Роналду.

Очевидно, что главным образом португалец отреагировал на ситуацию в Украине. В английской Премьер-лиге в этот уик-энд решили разрешить футболистам, тренерам и болельщикам использовать флаги Украины для поддержки.

Сегодня, 26 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Уотфордом» в рамках 27-го тура АПЛ.