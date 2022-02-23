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Скоулз поделился беспокойствами, связанными с нападающими «МЮ»

23 Февраля 2022 • 23:36 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
...
Уотфорд
1.33 5.40 9.00
26.02 18:00

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о текущем положении вещей в команде в интервью BT Sport. В частности, он выразил беспокойство возрастом центральных нападающих Эдинсона Кавани и Криштиану Роналду.

«Когда вы приводите нового тренера, он может заставить эту группу игроков играть очень хорошо, и тогда внезапно все становится намного проще», - сказал Скоулз.

«Но я все еще думаю, что есть проблемы с набором игроков. Подумайте о двух центральных нападающих, Кавани и Криштиану, им 37 и 35 лет. Это не центральные нападающие «Манчестер Юнайтед», не так ли?», - добавил он.

В текущем сезоне Кавани и Роналду забили 17 мячей на двоих: уругваец  - 2 и португалец - 15.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УОТФОРД
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
24 Февраля 2022 в 00:10
Да, подумать только 37 и 35 лет.... Мастера первой величины, но возраст есть возраст.
Alex1972
23 Февраля 2022 в 23:50
Ты ещё вспомни, как Месси тебя на носовом в дураках оставил... Накрутил так накрутил... Хе...
KolyasikMD
24 Февраля 2022 в 00:04
Ты еще вспомни, как Скоулз из-за штрафной Барсе в полуфинале отгрузил и вышел в финал)
Alex1972
24 Февраля 2022 в 00:26
Вижу, что я тебя задел... Это хорошо...
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