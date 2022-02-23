Скоулз поделился беспокойствами, связанными с нападающими «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о текущем положении вещей в команде в интервью BT Sport. В частности, он выразил беспокойство возрастом центральных нападающих Эдинсона Кавани и Криштиану Роналду.

«Когда вы приводите нового тренера, он может заставить эту группу игроков играть очень хорошо, и тогда внезапно все становится намного проще», - сказал Скоулз.

«Но я все еще думаю, что есть проблемы с набором игроков. Подумайте о двух центральных нападающих, Кавани и Криштиану, им 37 и 35 лет. Это не центральные нападающие «Манчестер Юнайтед», не так ли?», - добавил он.

В текущем сезоне Кавани и Роналду забили 17 мячей на двоих: уругваец - 2 и португалец - 15.