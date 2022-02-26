«Манчестер Сити» переключит внимание с Кейна на Холанна

Руководители «Манчестер Сити» решили сосредоточить силы на подписании нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, в связи с чем Гарри Кейн из «Тоттенхэма» больше не рассматривается «горожанами» как приоритетный вариант на позицию форварда.

«Сити» по-прежнему нужен нападающий, но шансы на подписание Кейна невелики, поскольку «Тоттенхэм» требует за него огромные деньги. Эрлинг Холанн – гораздо более привлекательный вариант для манчестерского клуба, учитывая его возраст и небольшую сумму отступных», – рассказал корреспондент Goal.

Напомним, прошлым летом Гарри Кейн был связан с переходом в «Манчестер Сити», однако «Тоттенхэм» отказался продавать 28-летнего форварда.