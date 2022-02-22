«Манчестер Юнайтед» оштрафован за поведение игроков в матче с «Брайтоном»

Футбольная ассоциация Англии вынесла свое решение по поводу инцидента, случившегося в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном». Если быть точнее, специалисты разбирали эпизод с удалением Льюиса Данка – сначала защитнику была показана желтая карточка, в следствии чего игроки «МЮ» слишком агрессивно общались с главным арбитром встречи, требуя более радикальных мер.

Таким образом, FA расценила действия подопечных Ральфа Рангника как нарушение правил, установленных в регламенте. Теперь манкунианцы вынуждены выплатить символический штраф в размере 20 тысяч фунтов. Британская пресса предполагает, что санкции являются показательными для других команд чемпионата, чтобы подобного в поединках АПЛ больше не случалось.