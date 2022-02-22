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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» оштрафован за поведение игроков в матче с «Брайтоном»

22 Февраля 2022 • 21:38 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Уотфорд
1.33 5.30 9.00
26.02 18:00

Футбольная ассоциация Англии вынесла свое решение по поводу инцидента, случившегося в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном». Если быть точнее, специалисты разбирали эпизод с удалением Льюиса Данка – сначала защитнику была показана желтая карточка, в следствии чего игроки «МЮ» слишком агрессивно общались с главным арбитром встречи, требуя более радикальных мер.

Таким образом, FA расценила действия подопечных Ральфа Рангника как нарушение правил, установленных в регламенте. Теперь манкунианцы вынуждены выплатить символический штраф в размере 20 тысяч фунтов. Британская пресса предполагает, что санкции являются показательными для других команд чемпионата, чтобы подобного в поединках АПЛ больше не случалось.

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Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УОТФОРД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
22 Февраля 2022 в 21:48
А чего так мягко? Надо было команду отправить в Чемпионшип на перевоспитание.
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23.02  22:30 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.65 3.50 2.09
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