Фердинанд уверен, что «Манчестер Юнайтед» в ближайшие годы ничего не выиграет

Английский экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне популярный эксперт Рио Фердинанд заявил, что в ближайшие пару лет «красным дьяволам» можно забыть о трофеях.

Рио сказал, что после окончания этого сезона у манчестерской команды будет новый тренер, под которого футболистам снова придётся перестраиваться, на что уйдёт много времени. Фердинанд отметил, что «красные дьяволы» уйдут в перестройку и могут на пару лет точно забыть о трофеях.

Напомним, что на данный момент футболисты «Манчестер Юнайтед» занимают четвёртую строчку в национальном чемпионате.