Санчо: «Я доволен собой»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо заявил, что доволен формой, достигнутой под руководством главного тренера Ральфа Рангника.

«В последнее время я стал много играть. Думаю, это связано с тем, что теперь я работаю гораздо усерднее и верю в себя. Меня радует поддержка товарищей по команде и болельщиков. Я доволен своим выступлением», – приводит слова 21-летнего футболиста Sportbild.

Джейдон Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» прошлым летом за 85 млн евро. Его игра в первой половине сезона подвергалась резкой критике, однако после прихода Ральфа Рангника английский нападающий стал играть более важную роль в команде. В активе Санчо 4 гола и 2 голевых паса в 29 матчах нынешней кампании.