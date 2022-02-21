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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» активно готовится к переговорам с кандидатами на должность главного тренера

21 Февраля 2022 • 23:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Уотфорд
1.33 5.40 9.00
26.02 18:00

Судя по всему, работа Ральфа Рангника в последние несколько месяцев не впечатлила руководство «Манчестер Юнайтед». Уже сейчас боссы клуба намерены организовывать переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера, чтобы до конца сезона иметь полную картину происходящего.

Подобными сведениями поделился журналист авторитетного издания The Athletic, Дэвид Орнстайн. Согласно его данным, манкунианцы уже определились с окончательным шорт-листом специалистов.

Стоит уточнить, что ранее местная пресса называла фаворитами на место наставника Маурисио Почеттино из «ПСЖ» и Эрика тен Хага из «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УОТФОРД
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