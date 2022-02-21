«Манчестер Юнайтед» активно готовится к переговорам с кандидатами на должность главного тренера

Судя по всему, работа Ральфа Рангника в последние несколько месяцев не впечатлила руководство «Манчестер Юнайтед». Уже сейчас боссы клуба намерены организовывать переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера, чтобы до конца сезона иметь полную картину происходящего.

Подобными сведениями поделился журналист авторитетного издания The Athletic, Дэвид Орнстайн. Согласно его данным, манкунианцы уже определились с окончательным шорт-листом специалистов.

Стоит уточнить, что ранее местная пресса называла фаворитами на место наставника Маурисио Почеттино из «ПСЖ» и Эрика тен Хага из «Аякса».