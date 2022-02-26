Рангник – о ничьей с «Уотфордом»: «Трудно смириться с таким результатом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал результат матча с «Уотфордом» (0:0).

«Мы делали всё правильно, но не смогли победить. Трудно смириться с таким результатом. Конечно, если вы не реализовываете столько моментов, то не будете выигрывать. Весь матч мы полностью контролировали игру, почти не давали сопернику проводить контратаки.

Нам нужно работать над реализацией, редко получится создать больше моментов, чем сегодня.

Попадание Роналду в штангу? Это был не единственный шанс. В первом тайме мы имели пять моментов, во втором ещё три или четыре. Не могу назвать это невезением», - цитирует Рангника BBC.