«Уау, это показатель!» - Роналду выступил с обращением в связи с 400-миллионным подписчиком в «Инстаграме»

Криштиану Роналду отреагировал на то, что он стал первым человеком с 400 миллионами подписчиков в социальной сети «Инстаграм».

- Привет, друзья. 400 миллионов! Уау, это показатель! Сейчас можно сказать «Siuuuu!», фантастический момент для меня. Это все благодаря вам, и потому благодарю вас от всего сердца. Так держать! Буду делиться с вами всем, вы заслуживаете знать. что происходит в моей жизни. Большое всем спасибо! Сделаем еще на сто, на двести миллионов больше, друзья, - заявил Роналду.

В текущем сезоне Криштиану сыграл в двадцати двух матчах чемпионата Англии в составе «Манчестер Юнайтед», забив девять голов.