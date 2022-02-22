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«Уау, это показатель!» - Роналду выступил с обращением в связи с 400-миллионным подписчиком в «Инстаграме»

22 Февраля 2022 • 00:35 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Уотфорд
1.33 5.40 9.00
26.02 18:00

Криштиану Роналду отреагировал на то, что он стал первым человеком с 400 миллионами подписчиков в социальной сети «Инстаграм».

- Привет, друзья. 400 миллионов! Уау, это показатель! Сейчас можно сказать «Siuuuu!», фантастический момент для меня. Это все благодаря вам, и потому благодарю вас от всего сердца. Так держать! Буду делиться с вами всем, вы заслуживаете знать. что происходит в моей жизни. Большое всем спасибо! Сделаем еще на сто, на двести миллионов больше, друзья, - заявил Роналду.

В текущем сезоне Криштиану сыграл в двадцати двух матчах чемпионата Англии в составе «Манчестер Юнайтед», забив девять голов.
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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УОТФОРД
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Комментарии (1)
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noname_344
22 Февраля 2022 в 00:49
чот у него акцентик то не хуже Виталия Леонтьевича
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00:35 · Англия. Премьер-лига
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