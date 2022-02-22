Фернандеш: «Истории о проблемах в раздевалке «МЮ» – выдумка»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о положении дел в команде после прихода Ральфа Рангника на пост главного тренера.

«На мой взгляд, назначение Рангника оказало на нас положительное влияние. С ним мы стали более самобытной командой, – цитирует португальца Sky Sports. – Честно говоря, я не имею понятия, откуда берутся все эти истории [о плохой атмосфере в раздевалке]. Люди могут придумывать всё что угодно, но нас это не беспокоит. Мы следуем плану и стараемся действовать сплочённо», – добавил 27-летний футболист.

В прошлом месяце Sky Sports сообщил о том, что игроки «Юнайтед» испытывают трудности с адаптацией к методам Рангника.