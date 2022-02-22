Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандеш: «Истории о проблемах в раздевалке «МЮ» – выдумка»

22 Февраля 2022 • 22:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Уотфорд
1.33 5.30 9.00
26.02 18:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о положении дел в команде после прихода Ральфа Рангника на пост главного тренера.

«На мой взгляд, назначение Рангника оказало на нас положительное влияние. С ним мы стали более самобытной командой, – цитирует португальца Sky Sports. – Честно говоря, я не имею понятия, откуда берутся все эти истории [о плохой атмосфере в раздевалке]. Люди могут придумывать всё что угодно, но нас это не беспокоит. Мы следуем плану и стараемся действовать сплочённо», – добавил 27-летний футболист.

В прошлом месяце Sky Sports сообщил о том, что игроки «Юнайтед» испытывают трудности с адаптацией к методам Рангника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Бруну Фернандеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УОТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.02  22:30 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.65 3.50 2.09
23.02  22:30 Уотфорд ... Кристал Пэлас 3.15 3.40 2.34
23.02  22:45 Ливерпуль ... Лидс 1.24 7.00 11.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Февраля
23:43 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Кейн незаменим, даже если у него останется одна нога»
23:43 · Англия. Чемпионшип
Чилийский болельщик проделал 15 тысяч километров ради игрока «Блэкберна», но тот получил травму и не вышел на поле
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на звёздного форварда «Атлетико» слухи
23:16 · Англия. Премьер-лига
Кавани рассматривает предложение из Бразилии
22:18 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «Истории о проблемах в раздевалке «МЮ» – выдумка»
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» оштрафован за поведение игроков в матче с «Брайтоном» 1
21:28 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, при каких условиях «Ливерпулю» удастся выиграть АПЛ в текущем сезоне
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Вулверхэмптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 24 февраля 2022
19:12 · Англия. Премьер-лига
Рафинья оценивается в 25 миллионов евро. «Челси» и «Барселона» заинтересованы
18:07 · Англия. Премьер-лига
Конте попросит у «Тоттенхэма» купить Лукаку, если Кейн перейдёт в «Манчестер Сити»
17:09 · Англия. Премьер-лига
Конте о Кейне и Льорисе: «Ты можешь ошибиться насчёт жены, но не насчёт голкипера и нападающего»
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» встречался с представителями Милитао
15:44 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» положил глаз на звезду «Ливерпуля» слухи
15:38 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» нашёл усиление в Германии слухи
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл нового центрального защитника
Все новости
Рекомендуем