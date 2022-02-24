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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»: «Роналду нужен клубу только для пиара и продаж футболок»

24 Февраля 2022 • 16:08 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Уотфорд
1.33 5.40 9.00
26.02 18:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер высказался с критикой португальского нападающего Криштиану Роналду. По мнению 57-летнего экс-футболиста, «красным дьяволам» Роналду может быть нужен только для пиара и дополнительного заработка на его имидже.

Паркер недоволен, что от Криштиану на поле исходит мало остроты и пользы в целом. Это связано с его изоляцией на поле, по причине которой он редко бывает мячом.

«Я думаю, что Роналду нужен клубу только потому, что он продаёт футболки. Также клуб получает много пиара из-за этого. Если бы он играл за такой клуб, как «Манчестер Сити», который лучше держит мяч, то мы бы увидели больше в игре Роналду. У «Манчестер Юнайтед» нет модели игры», – сказал Пол Паркер в интервью ManchesterWorld.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УОТФОРД
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