Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»: «Роналду нужен клубу только для пиара и продаж футболок»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер высказался с критикой португальского нападающего Криштиану Роналду. По мнению 57-летнего экс-футболиста, «красным дьяволам» Роналду может быть нужен только для пиара и дополнительного заработка на его имидже.

Паркер недоволен, что от Криштиану на поле исходит мало остроты и пользы в целом. Это связано с его изоляцией на поле, по причине которой он редко бывает мячом.

«Я думаю, что Роналду нужен клубу только потому, что он продаёт футболки. Также клуб получает много пиара из-за этого. Если бы он играл за такой клуб, как «Манчестер Сити», который лучше держит мяч, то мы бы увидели больше в игре Роналду. У «Манчестер Юнайтед» нет модели игры», – сказал Пол Паркер в интервью ManchesterWorld.