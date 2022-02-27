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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варан рассказал о разнице между АПЛ и Ла Лигой, отталкиваясь от собственных ощущений на поле

27 Февраля 2022 • 15:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Уотфорд
окончен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о главном отличии между английский Премьер-лигой и испанской Ла Лигой, опираясь на собственные ощущения после полугода матчей в Англии. Ранее Варан с 2011 по 2021 годы играл за мадридский «Реал».

По словам 28-летнего француза, основным различием между АПЛ и Ла Лигой является интенсивность матчей. В каждом поединке Рафаэль на себе ощущает постоянное давление со стороны соперников, которые практически не дают времени на принятие решения. Но это нравится самому футболисту, ведь более конкурентоспособная лига даёт возможность игроку выйти на новый уровень.

«У меня гораздо больше единоборств, приходится гораздо чаще вступать в игру. В Испании всё гораздо спокойнее, есть больше времени на раздумья», – приводит слова Рафаэля Варана Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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