Варан рассказал о плюсах нахождения в одной команде с Роналду

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о своём партнёре Криштиану Роналду. Вместе они играли в мадридском «Реале» с 2011 по 2018 годы, а с 2021 года воссоединились в составе «красных дьяволов».

Варан отмечает полезность нахождения такого игрока, как Роналду, в его команде. Криштиану всегда делится своими мыслями с товарищами по команде, и говорит всё, что может помочь футболистам становиться лучше. Причём это касается как физической, так и ментальной подготовки спортсмена.

«Мы не стесняемся говорить обо всём, что окружает жизнь профессионального футболиста. Играть рядом с Роналду – отличный опыт. Его менталитет победителя – это плюс для команды», – приводит слова Рафаэля Варана Goal.com.