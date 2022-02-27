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Варан рассказал о плюсах нахождения в одной команде с Роналду

27 Февраля 2022 • 12:59 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Уотфорд
окончен

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о своём партнёре Криштиану Роналду. Вместе они играли в мадридском «Реале» с 2011 по 2018 годы, а с 2021 года воссоединились в составе «красных дьяволов».

Варан отмечает полезность нахождения такого игрока, как Роналду, в его команде. Криштиану всегда делится своими мыслями с товарищами по команде, и говорит всё, что может помочь футболистам становиться лучше. Причём это касается как физической, так и ментальной подготовки спортсмена.

«Мы не стесняемся говорить обо всём, что окружает жизнь профессионального футболиста. Играть рядом с Роналду – отличный опыт. Его менталитет победителя – это плюс для команды», – приводит слова Рафаэля Варана Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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Источник: Холанн хочет играть в Англии
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