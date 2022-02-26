Анелька: «Погба готов отправиться «ПСЖ»

Бывший французский форвард Николя Анелька рассказал о готовности хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба перебраться в «Пари Сен-Жермен».

«Он выражал готовность попробовать силы в «ПСЖ», когда я обсуждал с ним этот вопрос полгода назад. Думаю, «МЮ» – не лучшая команда для Погба. Если он придёт [в «ПСЖ»], мы сможем забыть все его проблемы и увидим, насколько он хорош, – рассказал Анелька в интервью RMC Sport. – Я был восхищён умениями Поля, когда мы вместе играли за «Ювентус», – добавил экс-игрок сборной Франции.

Погба принял участие в 19 поединках за «Юнайтед» в текущем сезоне, отметившись 1 голом и 8 голевыми передачами. Его будущее в манчестерском клубе остаётся под вопросом в связи с истекающим в июне контрактом.