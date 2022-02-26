Многие сомневаются в том, что Ральф Рангник является должным тренером для «Манчестер Юнайтед», и летом клуб, возможно, будет искать нового тренера. Бывшая легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уже знает, кого следует пригласить боссам клуба.- Симеоне. У него должный темперамент для этой команды. И у него сейчас проблемы в «Атлетико». Возможно, он освободится. Его надо приглашать, это личность. Он многого добился. Мне кажется, это сработает. Если клуб тратит огромные деньги на игроков, но это не работает, то наверное, пора потратиться на тренера, - заявил Рой Кин, цитируемый Mirror.
Рой Кин знает, кого следует пригласить в главные тренеры «Манчестер Юнайтед»
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