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Рой Кин знает, кого следует пригласить в главные тренеры «Манчестер Юнайтед»

26 Февраля 2022 • 01:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Уотфорд
1.35 5.40 9.00
Через 15 ч. 8 мин.

Многие сомневаются в том, что Ральф Рангник является должным тренером для «Манчестер Юнайтед», и летом клуб, возможно, будет искать нового тренера. Бывшая легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уже знает, кого следует пригласить боссам клуба.

- Симеоне. У него должный темперамент для этой команды. И у него сейчас проблемы в «Атлетико». Возможно, он освободится. Его надо приглашать, это личность. Он многого добился. Мне кажется, это сработает. Если клуб тратит огромные деньги на игроков, но это не работает, то наверное, пора потратиться на тренера, - заявил Рой Кин, цитируемый Mirror.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рой Кин Диего Симеоне
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