Скоулз: Роналдиньо «кинул» нас в последний момент

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вспомнил о том, как летом 2003 года в его команду едва не явился не кто иной, как Роналдиньо, который как раз покидал «ПСЖ». Были переговоры, и бразилец практически согласился, но затем все-таки ушел в «Барселону».

- Было лето, мы готовились к следующему сезону и мы были уже близки к соглашению с Роналдиньо, даже уже выбирали номер на его футболку. Но он взял и в последний момент все переиграл и перебрался в «Барселону». А нам как раз предстоял товарищеский матч против «Барселоны». Мы были очень расстроены, что он не пришел к нам, он был нужен, мы знали, что он даст даже больше, чем в свое время дал команде Кантона. В общем, все мы были так злы на Роналдиньо, что когда он вышел на поле против нас, все пытались дать ему по ногам, несмотря на товарищеский статус матча! - вспоминает Скоулз в эфире радио BBC Radio 5.