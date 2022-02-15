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«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Савиньо

15 Февраля 2022 • 15:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1.25 5.80 11.50
19.02 20:30
«Манчестер Сити» лидирует в гонке за подписание молодого бразильского таланта Савиньо, который на данный момент выступает за «Атлетико Минейро». По сообщениям Фабрицио Романо, «горожане» уже предложили за 17 летнего футболиста 6 с половиной миллионов евро.
 
Отмечается, что в случае завершения трансфера, бразилец Савиньо проведёт следующий сезон на правах аренды за нидерландский ПСВ. В приглашении футболиста на данный момент также заинтересованы лондонский «Арсенал» и австрийский «Зальцбург».
 
Ранее «Манчестер Сити» приобрёл другого южноамериканского футболиста – Хулиана Альвареса из «Ривер Плейта», который присоединится к команде перед началом следующего сезона.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Атлетико Минейро
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