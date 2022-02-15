«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Савиньо

«Манчестер Сити» лидирует в гонке за подписание молодого бразильского таланта Савиньо, который на данный момент выступает за «Атлетико Минейро». По сообщениям Фабрицио Романо, «горожане» уже предложили за 17 летнего футболиста 6 с половиной миллионов евро.

Отмечается, что в случае завершения трансфера, бразилец Савиньо проведёт следующий сезон на правах аренды за нидерландский ПСВ. В приглашении футболиста на данный момент также заинтересованы лондонский «Арсенал» и австрийский «Зальцбург».

Ранее «Манчестер Сити» приобрёл другого южноамериканского футболиста – Хулиана Альвареса из «Ривер Плейта», который присоединится к команде перед началом следующего сезона.