На днях на Великобританию обрушился шторм «Юнис», который достиг красной отметки потенциальной опасности. В частности, погодное явление прошлось и по Лондону, позволив современному стадиону «Тоттенхэма» продемонстрировать, как арена приспособлена к экстремальным условиям.

Дело в том, что «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» построен таким образом, чтобы справляться с сильными порывами ветра – это помогает избежать повреждений. Клуб продемонстрировал видео, на котором видно, как трибуны стадиона в буквальном смысле двигаются из-за ветра благодаря специальным технологиям. Стоит отметить, что арена была возведена в марте 2019 года.

The Tottenham Hotspur Stadium was dancing with Eunice pic.twitter.com/S82eCygyd8