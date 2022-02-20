​Появились подробности инцидента с Фоденом и её мамой – женщину ударили по лицу

Появились подробности скандального инцидента, в котором участвовал полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, его мама и его девушка. Как сообщает The Sun, инцидент произошёл не в ночном клубе, как сообщалось ранее, а на боксёрском бое между Амиром Ханом и Келлом Бруком. Кто-то из присутствующих оскорбил Фодена, что и разожгло конфликт.

Судя по появившимся в сети видео, мама футболиста «Манчестер Сити» в ходе разборок получила удар по лицу от мужчины.

Добавим, что «Манчестер Сити» в субботу потерпел домашнее поражение от «Тоттенхэма» со счётом 2:3.