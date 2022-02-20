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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Появились подробности инцидента с Фоденом и её мамой – женщину ударили по лицу

20 Февраля 2022 • 18:08 Комментировать (1)
Манчестер Сити
2:3
Тоттенхэм
окончен

Появились подробности скандального инцидента, в котором участвовал полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, его мама и его девушка. Как сообщает The Sun, инцидент произошёл не в ночном клубе, как сообщалось ранее, а на боксёрском бое между Амиром Ханом и Келлом Бруком. Кто-то из присутствующих оскорбил Фодена, что и разожгло конфликт.

Судя по появившимся в сети видео, мама футболиста «Манчестер Сити» в ходе разборок получила удар по лицу от мужчины.

Добавим, что «Манчестер Сити» в субботу потерпел домашнее поражение от «Тоттенхэма» со счётом 2:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Стэтхэм на минималках
20 Февраля 2022 в 18:18
Так Амир Хан и Келл Брук дрались в ночном клубе с Фоденом и его мамкой?)
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окончен Лидс 2:4 Манчестер Юнайтед
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