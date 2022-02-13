Канселу пророчит Фодену «Золотой мяч»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу лестно отозвался о своем партнере по команде, полузащитнике Филе Фодене. Португалец высоко оценил перспективы молодого футболиста, спрогнозировав ему завоевание престижных индивидуальных наград в будущем.

«Думаю, об этом не стоит много говорить. Всем и так понятно, что Фоден – выдающийся футболист. Он когда-то выиграет свой «Золотой мяч», - поделился Канселу своими мыслями в разговоре с клубной пресс-службой.

Напомним, что Фодена считали одним из самых обещающих игроков на прошедшем чемпионате Европы, но тогда англичанину так и не удалось по максимуму раскрыть свой потенциал в составе национальной сборной.