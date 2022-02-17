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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте оценил шансы «Тоттенхэма» на попадание в топ-4 АПЛ в 1%

17 Февраля 2022 • 00:25 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1.27 5.70 11.50
19.02 20:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отметился не слишком оптимистическими высказываниями в преддверии заключительного отрезка сезона в английской Премьер-лиге. Итальянский специалист заявил, что болельщикам не стоит витать в облаках и мечтать о попадании в Лигу чемпионов.

«Уровень АПЛ очень высок. В настоящий момент мне кажется, что наши шансы на финиш в четверке лучших – 1%. Все хотят прогрессировать, но мы сейчас не можем конкурировать с топ-клубами. Нам необходимо оставить за спиной «Лестер», «Вест Хэм», «Астон Виллу», все они метят в еврокубки в этом году», - поделился Конте в интервью для beIN Sports после трех поражений подряд у руля «шпор».   

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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Комментарии (1)
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id152079006
17 Февраля 2022 в 01:02
Реалист!
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