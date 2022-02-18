Бывший игрок «Ливерпуля» Даунинг: «Думаю, «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне»

Бывший футболист «Ливерпуля» Стюарт Даунинг выразил мнение, что Лигу чемпионов в этом сезоне выиграет «Манчестер Сити». По словам англичанина, сейчас команда по настоящему готова завоевать этот трофей.

«Я знаю, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» не смог выиграть Лигу чемпионов, но в этот раз у них есть все шансы. Они отлично играют и выделяются на фоне остальных в сложном промежутке сезона. Я думаю, они всё же выиграют этот трофей», – заявил Даунинг в интервью Sky Sports.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» впервые в своей истории дошёл до финала Лиги чемпионов, где минимально уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:1.