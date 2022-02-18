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Бывший игрок «Ливерпуля» Даунинг: «Думаю, «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне»

18 Февраля 2022 • 15:04 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1.27 5.70 11.00
19.02 20:30
Бывший футболист «Ливерпуля» Стюарт Даунинг выразил мнение, что Лигу чемпионов в этом сезоне выиграет «Манчестер Сити». По словам англичанина, сейчас команда по настоящему готова завоевать этот трофей.
 
«Я знаю, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» не смог выиграть Лигу чемпионов, но в этот раз у них есть все шансы. Они отлично играют и выделяются на фоне остальных в сложном промежутке сезона. Я думаю, они всё же выиграют этот трофей», – заявил Даунинг в интервью Sky Sports.
 
Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» впервые в своей истории дошёл до финала Лиги чемпионов, где минимально уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:1.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Стюарт Даунинг
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
slain
18 Февраля 2022 в 15:58
Не, не выиграют.
ARTUR
18 Февраля 2022 в 15:14
И должен же уже Пеп красиво закончить там карьеру , и вернутся домой .
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