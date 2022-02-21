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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер восхищён игрой Кейна в матче с «Манчестер Сити»

21 Февраля 2022 • 09:11 Комментировать
Манчестер Сити
2:3
Тоттенхэм
окончен

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался об игре нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна во вчерашнем поединке чемпионата Англии против «Манчестер Сити». «Шпоры» на выезде сенсационно победили команду Гвардиолы со счетом 3:2. Два из трех голов «Тоттенхэма» забил Кейн.

«Кейн показал одно из лучших индивидуальных выступлений в этом сезоне. Я рад, что стал свидетелем этого. Гарри исполнил все на высочайшем уровне. Это было очень ярко и зрелищно. Кейн как забивал, так и раздавал», - приводит слова эксперта Sky Sports.

В текущем сезоне Премьер-лиги Кейн отметился семью забитыми мячами и двумя ассистами в 22 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джейми Каррагер Гарри Кейн
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