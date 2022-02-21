Каррагер восхищён игрой Кейна в матче с «Манчестер Сити»

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался об игре нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна во вчерашнем поединке чемпионата Англии против «Манчестер Сити». «Шпоры» на выезде сенсационно победили команду Гвардиолы со счетом 3:2. Два из трех голов «Тоттенхэма» забил Кейн.

«Кейн показал одно из лучших индивидуальных выступлений в этом сезоне. Я рад, что стал свидетелем этого. Гарри исполнил все на высочайшем уровне. Это было очень ярко и зрелищно. Кейн как забивал, так и раздавал», - приводит слова эксперта Sky Sports.

В текущем сезоне Премьер-лиги Кейн отметился семью забитыми мячами и двумя ассистами в 22 матчах.