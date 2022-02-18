Руководство «Тоттенхэма» запретило Конте общаться с итальянской прессой

Руководство «Тоттенхэма» решило пойти на радикальные меры после нашумевшего интервью главного тренера команды Антонио Конте, который выразил свое недовольство качеством проведенной зимней трансферной кампании «шпор».

Как оказалось, после того инцидента боссы лондонского клуба запретили специалисту общаться с итальянской прессой. Они посчитали, что существует огромный риск повторения случившейся ситуации. Об этом лично сообщил сам Конте на пресс-конференции в преддверии матча с «Манчестер Сити», добавив, что его слова были неправильно интерпретированы.

Примечательно, что Конте уже не впервые в тренерской карьере жалуется на работу своего клуба на рынке. Ранее подобное случалось в «Интере».