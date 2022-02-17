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«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере Сосы

17 Февраля 2022 • 14:58 Комментировать
Штуттгарт
...
Бохум
2.15 3.35 3.40
19.02 17:30
Левый защитник немецкого «Штутгарта» Борна Соса стал объектом внимания сразу трёх лондонских клубов. По сообщениям корреспондента Bild Кристиана Фалька, «Челси» уже зимой обсуждал трансфер хорвата на замену травмированному Бену Чилвелу.
 
Теперь же стало известно, что в услугах защитника заинтересовались другие лондонские клубы – «Арсенал» и «Тоттенхэм». Обе команды как раз нуждаются в усилении этой позиции, поэтому ближайшим летом будут готовы рассмотреть трансфер Сосы.
 
В последних двух сезонах Борне Соса демонстрируют впечатляющую статистику для левого защитника. За полтора года хорват отметился в Бундеслиге одним голом и тринадцатью ассистами.
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Арсенал Лондон Борна Соса
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