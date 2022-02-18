Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» нацелился на Бергвейна. Игрок не входит в планы Конте

18 Февраля 2022 • 14:36 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1.27 5.70 11.00
19.02 20:30
«Милан» следующим летом может приобрести вингера лондонского «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна. По сообщениям Calciomercato, нидерландец не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте, поэтому, скорее всего, покинет клуб по окончанию сезона.
 
Переговоры между командами ещё не стартовали, но сообщается, что Бергвейн является одной из главных трансферных целей «Милана» на летнее окно. «Россонери» как раз будут искать усиление на правый фланг атаки, а нидерландец является одним из самых выгодных вариантов по соотношению цены и качества.
 
Напомним, что Бергвейн перешёл в «Тоттенхэм» зимой 2020 года из нидерландского ПСВ Эйндховен. Под руководством Антонио Конте футболист провёл лишь два матча в стартовом составе.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Стевен Бергвейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
noname_344
18 Февраля 2022 в 14:51
Нифига себе, как это, он после 90 минуты Лестеру 2 мяча забил и победу вырвали, Конте нормальный вообще?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.02  15:30 Вест Хэм ... Ньюкасл 1.62 4.30 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Февраля
15:51 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер может стать самым высокооплачиваемым защитником в истории «Челси»
15:30 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Эвертона» Энтони Гордон: «Лэмпард – тактический гений»
15:04 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ливерпуля» Даунинг: «Думаю, «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне» 1
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нацелился на Бергвейна. Игрок не входит в планы Конте 1
14:29 · Англия. Премьер-лига
Бьелса о будущем в «Лидсе»: «Сейчас неподходящий момент для таких разговоров»
14:21 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард о Брое: «Я позволил ему дебютировать в «Челси»
13:25 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Манчестер Юнайтед» ошибся, вернув Роналду, ещё большей глупостью будет оставить его» 1
12:59 · Англия. Премьер-лига
Роналду хочет стать капитаном «Манчестер Юнайтед» и требует отобрать повязку у Магуайра 4
12:50 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» сделала предложение Аспиликуэте
12:17 · Англия. Премьер-лига
Погба может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой клуб АПЛ 1
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 50 миллионов евро на трансфер восходящей звезды «Барселоны»
09:51 · Англия. Чемпионшип
Экс-форвард «Локомотива» перешёл в клуб из третьего дивизиона Англии официально
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Реал» предлагает Рюдигеру контракт, известен размер зарплаты
09:18 · Англия. Премьер-лига
Кейн выдвинул условие руководству «Тоттенхэма» 1
09:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Арсенал» поборются за топ-форварда из Серии А 1
Все новости
Рекомендуем