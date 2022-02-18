«Милан» нацелился на Бергвейна. Игрок не входит в планы Конте

«Милан» следующим летом может приобрести вингера лондонского «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна. По сообщениям Calciomercato, нидерландец не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте, поэтому, скорее всего, покинет клуб по окончанию сезона.

Переговоры между командами ещё не стартовали, но сообщается, что Бергвейн является одной из главных трансферных целей «Милана» на летнее окно. «Россонери» как раз будут искать усиление на правый фланг атаки, а нидерландец является одним из самых выгодных вариантов по соотношению цены и качества.

Напомним, что Бергвейн перешёл в «Тоттенхэм» зимой 2020 года из нидерландского ПСВ Эйндховен. Под руководством Антонио Конте футболист провёл лишь два матча в стартовом составе.