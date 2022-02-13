Конте – о трёх поражениях подряд: «Команда, которая хочет в Лигу чемпионов, не может себе такого позволить»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал спад лондонской команды – «шпоры» в домашнем матче проиграли «Вулверхэмптону», продлив свою серию из поражений в АПЛ уже до трех туров подряд. По словам итальянского специалиста, футболистам необходимо менять свое отношение к делу.

«Мы стараемся изо всех сил, но нужно осознать, что в клубе все поменялось. Я с самого начала говорил, что мы будем «страдать» практически в каждом поединке. Команда, которая хочет в Лигу чемпионов, не может себе позволить столько проигрывать. Но, я не считаю, что нужно создавать давление вокруг команды» - рассказал Конте на послематчевом интервью.