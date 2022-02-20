Гвардиола: «Оппонент очень глубоко оборонялся, нам не повезло»

«Манчестер Сити» потерпел третье поражение в текущем сезоне, уступив «Тоттенхэму» в драматичном матче. Эта неудача не лишит «горожан» лидерства в турнирной таблице, однако теперь «Ливерпуль» по потерянным баллам уступает лишь три очка. Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», похвалил соперника за вдохновленную игру.

- Это была хорошая игра против сильного, классного соперника. Они очень глубоко оборонялись, в таких условиях трудно рассчитывать на результат. Тем не менее, шансы на победу были, но в этот раз от нас отвернулась удача, - считает Гвардиола, которого цитирует BBC Sport.