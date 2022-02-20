Кейн: «Сумасшедший матч, теперь мы можем побороться за место в четвёрке»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн принес своей команде победу в матче с «Манчестер Сити», более того - он забил два мяча в очень важной игре, и теперь излучает оптимизм по поводу перспектив на оставшуюся часть сезона.

- Сумасшедший матч, мы очень много работали ради победы. Было очень больно, когда в наши ворота назначили пенальти, но мы сумели создать еще один момент и выиграли. Для нас важно было переломить ход сезона, и наши последние результаты свидетельствует, что это получается. Теперь ожидания растут, мы действительно хотим бороться за место в топ-4. Сегодняшний матч продемонстрировал, что важно бороться до конца - в отдельной игре и в сезоне в целом, - цитирует Кейна BBC Sport.