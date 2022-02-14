Канселу: «Сити» пора уже выиграть Лигу чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу поделился планами клуба на оставшуюся часть сезона. После того, как «горожане» оформили себе комфортное преимущество в английской Премьер-лиге, подопечные Хосепа Гвардиолы нацелились на долгожданный триумф в Лиге чемпионов.

«Мы заслуживает этого. Мы много лет работали ради одной цели, которую постараемся выполнить в текущем году. «Сити» пора уже выиграть Лигу чемпионов. Команда сконцентрирована на этом, здорово, что в последнее время получается так хорошо выступать», - прокомментировал Канселу в разговоре с представителями клубной пресс-службы.

Напомним, что завтра англичане проведут первый матч дуэли с лиссабонским «Спортингом» в 1/8 финала турнира. Начало – в 23:00 по московскому времени.