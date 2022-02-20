​Фоден и его мать поучаствовали в разборках в ночном клубе

Весьма странные новости из Англии. На страничке London & UK Crime в «Твиттере» появилось видео, на котором можно заметить Фила Фодена и его мать, которые являются фигурантами каких-то разборок. Утверждается, что действие происходит в ночном клубе.

На видео видно, как Фоден (предположительно после стычки) уходит в другую комнату, и вскоре после этого оттуда выходит его мать. Она толкает какого-то мужчину, а затем получает удар по лицу.

Стоит сказать, что «Манчестер Сити» в субботу вечером проиграл на своём поле «Тоттенхэму» с результатом 2:3. Команда Хосепа Гвардиолы продолжает лидировать в Премьер-лиге Англии.