«Манчестер Сити» смотрит в будущее - клуб построит первый виртуальный стадион в Европе

Специалисты компании Sony приступили к разработке виртуального стадиона по заказу «Манчестер Сити». Об этом сообщает iNews, подчеркивая, что это первый проект подобного рода в Европе.

Виртуальный стадион станет эдаким центральным хабом мира виртуальной реальности «горожан», хотя идея на самом деле имеет под собой вполне здравое обоснование - фанаты клуба смогут почувствовать атмосферу стадиона и виртуально побывать на матче даже если они проживают в другом городе или даже другой стране.

- Такой стадион позволит воссоздать матч и просмотреть его с разных углов, в любой момент, когда вам захочется. Люди смогут назначать встречи на стадионе, даже если они проживают в разных местах. Идея родилась во время ограничений, связанных с пандемией COVID, - описывает идею Нурия Тарре, шеф отдела маркетинга холдинга City Football Group.