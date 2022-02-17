Конте о трансферной кампании «Тоттенхэма»: «Это выбор клуба»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал действия своего клуба на трансферном рынке. Журналист на пресс-конференции задал итальянцу вопрос о том, устраивает ли его политика клуба по приобретению молодых и неопытных игроков.

«Таково видение клуба. Конечно, если ты хочешь быть конкурентоспособным, ты будешь подписывать опытных игроков мирового класса. Но опять же, это видение клуба, и я его понимаю», – заявил Конте на своей пресс-конференции.

Напомним, что ранее «Тоттенхэм» подписал во время зимнего трансферного окна двух игроков туринского «Ювентуса» – Деяна Кулушевски и Родриго Бентанкура. Оба игрока прибыли в команду на правах аренды с правом выкупа, которое при некоторых обстоятельствах может стать обязательным.