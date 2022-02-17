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Конте о трансферной кампании «Тоттенхэма»: «Это выбор клуба»

17 Февраля 2022 • 14:33 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1.27 5.70 11.50
19.02 20:30
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал действия своего клуба на трансферном рынке. Журналист на пресс-конференции задал итальянцу вопрос о том, устраивает ли его политика клуба по приобретению молодых и неопытных игроков.
 
«Таково видение клуба. Конечно, если ты хочешь быть конкурентоспособным, ты будешь подписывать опытных игроков мирового класса. Но опять же, это видение клуба, и я его понимаю», – заявил Конте на своей пресс-конференции.
 
Напомним, что ранее «Тоттенхэм» подписал во время зимнего трансферного окна двух игроков туринского «Ювентуса» – Деяна Кулушевски и Родриго Бентанкура. Оба игрока прибыли в команду на правах аренды с правом выкупа, которое при некоторых обстоятельствах может стать обязательным.
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ТОТТЕНХЭМ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ivan_petrenko95
17 Февраля 2022 в 14:49
по моему Конте поторопился идти в тоттенхем, подождал бы месяц-два и позвали бы МЮ
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