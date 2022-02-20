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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гюндоган нагнал Озила в списке лучших немецких бомбардиров в АПЛ

20 Февраля 2022 • 00:22 Комментировать
Манчестер Сити
2:3
Тоттенхэм
окончен

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган забил свой очередной гол в матче «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом», хотя это и не спасло «горожан» от поражения. Для Гюндогана гол стал тридцать третьим в рамках английского чемпионата, и по этому показателю он сравнялся с бывшим полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом в списке лучших немецких бомбардиров в истории английской Премьер-лиги. Тот также забил 33 гола, уточняет в своем «Твиттере» букмекерская контора William Hill. Следующий гол выведет Гюндогана, выступающего в «Манчестер Сити» с 2016 года, на единоличное первое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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окончен Брайтон 0:3 Бёрнли 1.65 3.70 5.90
окончен Манчестер Сити 2:3 Тоттенхэм 1.27 5.80 11.50
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