Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган забил свой очередной гол в матче «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом», хотя это и не спасло «горожан» от поражения. Для Гюндогана гол стал тридцать третьим в рамках английского чемпионата, и по этому показателю он сравнялся с бывшим полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом в списке лучших немецких бомбардиров в истории английской Премьер-лиги. Тот также забил 33 гола, уточняет в своем «Твиттере» букмекерская контора William Hill. Следующий гол выведет Гюндогана, выступающего в «Манчестер Сити» с 2016 года, на единоличное первое место.
Гюндоган нагнал Озила в списке лучших немецких бомбардиров в АПЛ
|Манчестер Сити
|Тоттенхэм
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|Арсенал
|2:1
|Брентфорд
|1.45 4.40 7.90
|окончен
|Ливерпуль
|3:1
|Норвич
|1.11 9.00 27.00
|окончен
|Кристал Пэлас
|0:1
|Челси
|5.60 3.85 1.65
|окончен
|Астон Вилла
|0:1
|Уотфорд
|1.65 3.85 5.50
|окончен
|Саутгемптон
|2:0
|Эвертон
|2.05 3.55 3.60
|окончен
|Брайтон
|0:3
|Бёрнли
|1.65 3.70 5.90
|окончен
|Манчестер Сити
|2:3
|Тоттенхэм
|1.27 5.80 11.50
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