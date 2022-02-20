Гюндоган нагнал Озила в списке лучших немецких бомбардиров в АПЛ

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган забил свой очередной гол в матче «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом», хотя это и не спасло «горожан» от поражения. Для Гюндогана гол стал тридцать третьим в рамках английского чемпионата, и по этому показателю он сравнялся с бывшим полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом в списке лучших немецких бомбардиров в истории английской Премьер-лиги. Тот также забил 33 гола, уточняет в своем «Твиттере» букмекерская контора William Hill. Следующий гол выведет Гюндогана, выступающего в «Манчестер Сити» с 2016 года, на единоличное первое место.