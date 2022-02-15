Гаскойн рассказал о том, что помимо алкоголя, стал заложником социальных сетей

Бывший полузащитник английской сборной, а также таких клубов, как «Тоттенхэм» и «Лацио», Пол Гаскойн, известен своими проблемами с алкоголем, превратившим видного в свое время мужчину в вызывающего жалость пожилого человека. Как поведал в документальном фильме о нем самом Гаскойн, 90 минут на поле на самом деле были для него единственной отдушиной во враждебном мире, который он не принимал, и который не баловал его. А в последнее время Гаскойн нашел еще одну отдушину - социальные сети.

- Я постоянно был онлайн, я стал зависимым от социальных сетей, - рассказал там же Пол.

Но со временем ему удалось побороть хотя бы эту пагубную привычку.

- Я отключил свои профили в социальных сетях. Сейчас я просто стараюсь жить обычной жизнью и получать от нее максимум, - добавил Газза.

Что до другого врага, бутылки, то...

- Я уже пришел к выводу, что становлюсь более счастливым, если не пью. Это важно понимать, хотя срывы по-прежнему бывают, и это грустно. В прошлом году в стране были проблемы с работой, но мне, к счастью, удалось избежать их, у меня были дела, которые позволили остаться в колее, - поделился Газза.