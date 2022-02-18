Гвардиола: «Я многому учусь у Конте»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о грядущем противостоянии с «Тоттенхэмом» Антонио Конте. Испанский специалист поддержал своего коллегу по цеху, у которого выдался не лучший отрезок на фоне поражений лондонской команды и недопонимания с руководством клуба.

«Я многому учусь у Конте, стараюсь следить за его командами. Думаю, «Тоттенхэм» ждет успех, если все будут полагаться на своего наставника. Он отлично продемонстрировал свои умения в «Ювентусе», «Интере», «Челси». Каждому тренеру нужно время и вливание денег, чтобы построить что-то», - рассказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.