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Гвардиола: «Я многому учусь у Конте»

18 Февраля 2022 • 20:21 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1.27 5.70 11.00
Через 23 ч. 27 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о грядущем противостоянии с «Тоттенхэмом» Антонио Конте. Испанский специалист поддержал своего коллегу по цеху, у которого выдался не лучший отрезок на фоне поражений лондонской команды и недопонимания с руководством клуба.

«Я многому учусь у Конте, стараюсь следить за его командами. Думаю, «Тоттенхэм» ждет успех, если все будут полагаться на своего наставника. Он отлично продемонстрировал свои умения в «Ювентусе», «Интере», «Челси». Каждому тренеру нужно время и вливание денег, чтобы построить что-то», - рассказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Антонио Конте
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19.02  20:30 Манчестер Сити ... Тоттенхэм 1.46 4.90 6.60
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