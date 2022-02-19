«Манчестер Сити» будет судиться с клубом из третьей чилийской лиги

«Манчестер Сити» готов инициировать судебные разбирательства с клубом «Сантьяго Сити» из третьей чилийской лиги. Причина - подозрения в плагиате в том, что касается названия клуба и его эмблемы, уточняет Daily Mail.

«Сантьяго Сити» пока что выступает на любительском уровне, однако клуб уже проводит некоторые маркетинговые мероприятия, в которых зоркий взгляд их коллег из маркетингового отдела «Манчестер Сити» узрел определенное сходство с тем, что проводит английский клуб.

Как сообщается, вся документация для обращения в суд уже подана, иск изложен на девяти страницах, он уже отослан предварительно юристам чилийской стороны.