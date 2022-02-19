Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» будет судиться с клубом из третьей чилийской лиги

19 Февраля 2022 • 20:27 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1.27 5.80 11.50
Через 0 ч. -30 мин.

«Манчестер Сити» готов инициировать судебные разбирательства с клубом «Сантьяго Сити» из третьей чилийской лиги. Причина - подозрения в плагиате в том, что касается названия клуба и его эмблемы, уточняет Daily Mail.

«Сантьяго Сити» пока что выступает на любительском уровне, однако клуб уже проводит некоторые маркетинговые мероприятия, в которых зоркий взгляд их коллег из маркетингового отдела «Манчестер Сити» узрел определенное сходство с тем, что проводит английский клуб.

Как сообщается, вся документация для обращения в суд уже подана, иск изложен на девяти страницах, он уже отослан предварительно юристам чилийской стороны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сантьяго Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
19 Февраля 2022 в 20:48
Умные боссы ещё бы и приплатили бедному чилийскому клубу... За рекламу... Ух, алчные...
crocodile
19 Февраля 2022 в 20:46
звучит все это несколько странно.
как если бы вротыборчик вдруг написал про свою бабушку без мата.
но вот определенную известность и пиар чилийцы точно уже получили.
чего не скажешь о старушке ггг
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вест Хэм 1:1 Ньюкасл 1.70 3.80 5.20
окончен Брайтон 0:3 Бёрнли 1.65 3.70 5.90
окончен Ливерпуль 3:1 Норвич 1.11 9.00 27.00
окончен Астон Вилла 0:1 Уотфорд 1.65 3.85 5.50
окончен Саутгемптон 2:0 Эвертон 2.05 3.55 3.60
окончен Арсенал 2:1 Брентфорд 1.45 4.40 7.90
окончен Кристал Пэлас 0:1 Челси 5.60 3.85 1.65
19.02  20:30 Манчестер Сити ... Тоттенхэм 1.27 5.80 11.50
20.02  17:00 Лидс ... Манчестер Юнайтед 4.40 4.00 1.77
20.02  19:30 Вулверхэмптон ... Лестер 2.48 3.20 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
20:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» забил сотый гол в текущем сезоне
20:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» будет судиться с клубом из третьей чилийской лиги 2
20:16 · Англия. Премьер-лига
​«Бёрнли» и «Уотфорд» удивили, «Саутгемптон» тоже победил
20:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обыграл «Брентфорд»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:35 · Англия. Премьер-лига
Лукаку лишь дважды коснулся мяча в первом тайме матча против «Кристал Пэлас»
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Атмосфера в раздевалке «МЮ» определённо стала лучше»: Рангник отреагировал на слухи о «расколе» команды
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Норвич» - 3:1 (закончен)
17:32 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Челси» - 0:1 (закончен)
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Брентфорд» - 2:1 (закончен)
17:28 · Англия. Премьер-лига
В Англии подтвердили интерес «Реала» к защитнику «Арсенала» слухи
17:25 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» набрал очко в Лондоне
16:50 · Англия. Премьер-лига
Милитао не собирается менять «Реал» на «Челси»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп выступил за введение правила 5 замен в АПЛ 3
15:45 · Россия. Премьер-лига
Перед согласованием аренды Гбамена ЦСКА интересовался хавбеком лондонского «Арсенала» слухи
Все новости
Рекомендуем