«Манчестер Сити» будет судиться с клубом из третьей чилийской лиги

«Манчестер Сити» готов инициировать судебные разбирательства с клубом «Сантьяго Сити» из третьей чилийской лиги. Причина - подозрения в плагиате в том, что касается названия клуба и его эмблемы, уточняет Daily Mail.
«Сантьяго Сити» пока что выступает на любительском уровне, однако клуб уже проводит некоторые маркетинговые мероприятия, в которых зоркий взгляд их коллег из маркетингового отдела «Манчестер Сити» узрел определенное сходство с тем, что проводит английский клуб.
Как сообщается, вся документация для обращения в суд уже подана, иск изложен на девяти страницах, он уже отослан предварительно юристам чилийской стороны.
Manchester City have threatened legal action against the Chilean lower league club!— DR Sports (@drsportsmedia) February 17, 2022
The City Football Group are looking to expand in South America.
(via @thetimes)#ManCity#PremierLeague#Chilepic.twitter.com/h447WN0Jnm
как если бы вротыборчик вдруг написал про свою бабушку без мата.
но вот определенную известность и пиар чилийцы точно уже получили.
чего не скажешь о старушке ггг
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