«Манчестер Сити» будет судиться с клубом из третьей чилийской лиги

«Манчестер Сити» готов инициировать судебные разбирательства с клубом «Сантьяго Сити» из третьей чилийской лиги. Причина - подозрения в плагиате в том, что касается названия клуба и его эмблемы, уточняет Daily Mail.

«Сантьяго Сити» пока что выступает на любительском уровне, однако клуб уже проводит некоторые маркетинговые мероприятия, в которых зоркий взгляд их коллег из маркетингового отдела «Манчестер Сити» узрел определенное сходство с тем, что проводит английский клуб.

Как сообщается, вся документация для обращения в суд уже подана, иск изложен на девяти страницах, он уже отослан предварительно юристам чилийской стороны.

Manchester City have threatened legal action against the Chilean lower league club!



The City Football Group are looking to expand in South America.



(via @thetimes)#ManCity#PremierLeague#Chilepic.twitter.com/h447WN0Jnm