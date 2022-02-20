Конте: «Мы очень хотели победить»

«Тоттенхэм» обыграл в матче 26-го тура безусловного лидера английской Премьер-лиги - «Манчестер Сити». Наставник «шпор» Антонио Конте считает, что его команда заслужила победу благодаря своей настойчивости в конце матча, которая стала сюрпризом для соперника.

- Такая команда, как «Манчестер Сити», практически всегда стремится владеть мячом, и мы были к этому готовы. Но, защищаясь, вы в то же время должны быть готовы атаковать, и мы играем именно так - отбираем мяч и сразу же атакуем. Разумеется, я доволен итогами матча. Мы очень хотели победить даже когда «Сити» сравнял счет, и кто-то мог подумать, что игра закончилась. Нет, мы все равно шли вперед и доставляли сопернику хлопоты. Этот успех принесет нам веру в себя, в то, что мы делаем все вместе, сообща, - считает Конте, слова которого цитирует BBC Sport.