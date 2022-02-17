Конте: «Возможно, зимняя трансферная кампания не усилила, а ослабила клуб»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте озабочен происходящим в его клубе. Во-первых, команда проиграла уже три матча подряд в чемпионате Англии. Во вторых, Конте чувствует, что январское трансферное окно ничего не принесло клубу - усиления игры не ощущается. И это сильно беспокоит итальянского специалиста, который возглавил клуб уже по ходу идущего сезона.

- Мне трудно объяснить, но мы потеряли четверых игроков. Четверо важных игроков ушли. А пришли только двое. Так что, если судить по цифрам, вместо усиления команды, мы, возможно, ослабили ее, - обеспокоен Конте, слова которого приводит BBC Sport.