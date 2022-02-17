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Боссы «Тоттенхэма» удивлены публичными жалобами Конте из-за трансферов

17 Февраля 2022 • 18:10 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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19.02 20:30
Руководство лондонского «Тоттенхэма» было неприятно удивлено поведением главного тренера команды Антонио Конте на пресс-конференции перед выездным матчем против «Манчестер Сити».
 
Как сообщает Football Italia, слова Конте о том, что клуб ведёт неправильную трансферную кампанию удивили боссов «Тоттенхэма» во главе с Даниэлем Леви. На своей недавней пресс-конференции итальянец также добавил, что «шпорам» не хватает амбиций.
 
На данный момент «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте идёт на восьмом месте в АПЛ, имея при это три матча в запасе. Итальянец возглавил команду в конце осени.
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ТОТТЕНХЭМ
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