Боссы «Тоттенхэма» удивлены публичными жалобами Конте из-за трансферов

Руководство лондонского «Тоттенхэма» было неприятно удивлено поведением главного тренера команды Антонио Конте на пресс-конференции перед выездным матчем против «Манчестер Сити».

Как сообщает Football Italia, слова Конте о том, что клуб ведёт неправильную трансферную кампанию удивили боссов «Тоттенхэма» во главе с Даниэлем Леви. На своей недавней пресс-конференции итальянец также добавил, что «шпорам» не хватает амбиций.

На данный момент «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте идёт на восьмом месте в АПЛ, имея при это три матча в запасе. Итальянец возглавил команду в конце осени.