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Конте: «Я всегда говорил, что наслаждаюсь временем в «Тоттенхэме»

18 Февраля 2022 • 18:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1.27 5.70 11.00
19.02 20:30
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте опроверг слухи о своём возможном уходе из команды следующим летом. Итальянский специалист отметил, что его недавние слова о провальной трансферной кампании не были адресованы руководству.
 
«Я всегда говорил, что наслаждаюсь своим временем в «Тоттенхэме», я получаю удовольствие от работы с этими игроками. Я всегда говорил это. Не знаю, зачем кому-то понадобилось создать проблемы между мной и руководством клуба», – заявил Конте на пресс-конференции перед игрой против «Манчестер Сити».
 
Напомним, что во время зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» не сумел подписать Адама Траоре и Луиса Диаса, которые в итоге перешли в другие клубы. Вместо этого «шпоры» арендовали у «Ювентуса» Деяна Кулушевски и Родриго Бентанкура.
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ТОТТЕНХЭМ
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