Конте: «Я всегда говорил, что наслаждаюсь временем в «Тоттенхэме»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте опроверг слухи о своём возможном уходе из команды следующим летом. Итальянский специалист отметил, что его недавние слова о провальной трансферной кампании не были адресованы руководству.

«Я всегда говорил, что наслаждаюсь своим временем в «Тоттенхэме», я получаю удовольствие от работы с этими игроками. Я всегда говорил это. Не знаю, зачем кому-то понадобилось создать проблемы между мной и руководством клуба», – заявил Конте на пресс-конференции перед игрой против «Манчестер Сити».

Напомним, что во время зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» не сумел подписать Адама Траоре и Луиса Диаса, которые в итоге перешли в другие клубы. Вместо этого «шпоры» арендовали у «Ювентуса» Деяна Кулушевски и Родриго Бентанкура.